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أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي 4 مواطنين على خلفية سياسية

الثلاثاء 17 يناير 2017 02:07 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي 4 مواطنين على خلفية سياسية

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة مواطنَين اثنين واستدعت آخرَين للتحقيق معهما في مقراتها الأمنية على خلفية سياسية.

ففي محافظة طولكرم، اعتقل جهاز المخابرات العامة صباح الثلاثاء الشاب قصي عماد من بلدة قفين، فيما يواصل ذات الجهاز للأسبوع الثالث اعتقال الأسرى المحررين: أشرف فودة، وعبد المعطي فرحانة، وأكرم عطا، ومظهر خريس، ورائد قوزح، وأحمد عبد ربه، ومحمد السروجي، وعمر ترك.

وأعلن المعتقل السياسي نظير محمد نصار إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي لليوم الثامن على التوالي، وهو أسير محرر أمضى أكثر من 9 سنوات في سجون الاحتلال، وأحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي.

واعتقل جهاز الأمن الوقائي في محافظة بيت لحم، الطالب في الثانوية العامة ضياء جمال العفيفي من منزله بمخيم الدهيشة بتهمة قذف مقامات عليا.

وفي محافظة قلقيلية، استدعت مخابرات السلطة الطالب في جامعة بولتكنيك فلسطين أنس يحيى عساف من بلدة كفر لاقف للمقابلة يوم الخميس المقبل، بينما استدعت الأجهزة بالخليل زميله الطالب علاء أحمد حميدات.

وفي محافظة رام الله، تواصل مخابرات السلطة اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت عبد اللطيف صبح لليوم الثالث على التوالي، في حين تواصل لليوم التاسع اعتقال زميله الطالب مصطفى بعيرات.

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