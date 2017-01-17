شديد: تصفية الشهيد العمور رسالة للاهثين وراء المفاوضات

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال عبد الرحمن شديد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال أمس الإثنين، بقتل الفتى قُصي العمور في بلدة تقوع قرب بيت لحم، رسالة إلى اللاهثين وراء السلام والمفاوضات مع الكيان الصهيوني.

وأشار شديد في تصريح صحفي، إلى أنه في الوقت الذي يبحث فيه قادة السلطة الفلسطينية عن فرصة جديدة لإحياء المفاوضات مع الاحتلال، وتلاحق أجهزتها الأمنية المقاومين، يواصل جيش الاحتلال سفك دماء شعبنا.

وأكد شديد أن جريمة قتل الشهيد العمور، تتطلب موقفًا فصائليًا وشعبيًا يوصل رسالة واضحة للسلطة، بأن المقاومة هي السبيل الوحيد للجم الاحتلال ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأثنى القيادي في حماس على أهالي بلدة تقوع على مقاومتهم الباسلة في وجه اقتحامات الاحتلال واعتداءاته، مؤكدًا أن مصابهم هو مصاب الشعب بأكمله، وأن دماء أبنائهم لن تضيع هدرًا ما دامت هناك مقاومة مصممة على دحر الاحتلال.