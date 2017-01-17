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مقتل جندي صهيوني خلال تدريبات بالجولان

الثلاثاء 17 يناير 2017 11:40 ص بتوقيت القدس المحتلة

مقتل جندي صهيوني خلال تدريبات بالجولان

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

أعلنت وسائل إعلام عبرية عن مقتل جندي صهيوني مساء الإثنين، خلال تدريبات في قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال، في الجزء المحتل من هضبة الجولان السورية.

وقالت القناة العبرية الثانية، إن الجندي فياتسلاف غرغاي، من الكتيبة (51) التابعة لـ لواء جولاني، لقي مصرعه، أثناء قيامه بأعمال صيانة لمدرعة من طراز "نمير" في قاعدة تدريب تابعة للواء جولاني.

وبيّنت تحقيقات الشرطة العسكرية أن الجندي "تلقى ضربة قوية على الجزء العلوي من جسده من جسم صلب، خلال أعمال صيانة كان يجريها لجنازير المدرعة".

وشهد العام الماضي (2016)، مقتل 41 جنديًا صهيونيا في حوادث مختلفة، مقابل 36 في عام 2015.

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