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حتى مطلع فبراير القادم

أسرى الجهاد يمهلون مصلحة السجون الصهيونية لإنهاء عزل الأسرى

الثلاثاء 17 يناير 2017 11:11 ص بتوقيت القدس المحتلة

أسرى الجهاد يمهلون مصلحة السجون الصهيونية لإنهاء عزل الأسرى

قناة الأقصى - غزة

أمهلت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي الاثنين، إدارة السجون الصهيونية مدة أقصاها (1) فبراير لإخراج الأسرى المعزولين من العزل الانفرادي في سجن "ايشل"، وعلى رأسهم الأسير القيادي أنس جرادات من عزل "عسقلان".

وأوضحت الهيئة لمكتب ساحة السجون أن قرار إمهال إدارة السجون لفترة محددة جاء بعد فشل الحوار بين أمير الهيئة القيادي زيد بسيسو ومدير سجن "ريمون" بإخراج الأسرى المعزولين الخمسة من العزل الانفرادي.

وأشارت إلى أن الأسرى هم حسني عيسى ومنير أبو ربيع وعبد الله أبو ظاهر وسعيد صالح وأنس جرادات المعزول في عزل "عسقلان".

 من جهته، أكد الأسير بسيسو أن عدم إخراج الأسرى المعزولين في سجن "إيشل" والأسير جرادات من "عسقلان" سيقابل بتحركات عملية من قبل جميع الأسرى في السجون كافة.

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