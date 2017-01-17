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الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله بقرية العيساوية

الثلاثاء 17 يناير 2017 10:00 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله بقرية العيساوية

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أجبرت قوات الاحتلال مواطناً مقدسياً على هدم منزله بقرية العيساوية شرقي القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.

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