الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد غسان أبو جمل بالقدس المحتلة

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اعتقلت قوات كبيرة من جنود الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، زوجة الشهيد المقدسي غسّان أبو جمل، من منزل والد الشهيد بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وتمت عملية اعتقال السيدة المقدسية تحت تهديد السلاح وأمام أطفالها، وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة.

وأبلغت قوات الاحتلال والد الشهيد بالقدوم في وقت لاحق من صباح اليوم إلى مركز تحقيق تابع للاحتلال بمستوطنة "هارحوماة" في جبل أبو غنيم جنوب القدس المحتلة.

وكان وزير داخلية الاحتلال أعلن سحب إقامة زوجة الشهيد غسان أبو جمل أحد منفذي عملية الكنيس في القدس التي قُتل فيها خمسة إسرائيليين، كما قرر الوزير طرد زوجة الشهيد، وأبناء عائلتها خارج القدس، وحرمانها من كافة المخصصات التي كانت تتمتع بها بصفتها مقيمة في القدس، علماً أنها من سكان الضفة المحتلة في الأصل وأقامت مع زوجها وأبناء أسرتها في القدس بموجب قانون لمّ الشمل، كما أقرّت حكومة الاحتلال، في حينه، هدم منزل الشهيد غسان أبو جمل.