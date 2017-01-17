ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من قطاع غزة والقدس والضفة المحتلتين يدخلون اليوم 17 من يناير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير يوسف محمد حماد هذالين (37 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير نضال محمد مصطفى البرعي (45 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 1996، وأمضى 21 عامًا في السجون.

والأسير ناجي أسعد ناجي بحش (38 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 14 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.