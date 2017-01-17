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مُنع من السفر 6 أشهر

بالصور : "شيخ الأقصى" رائد صلاح يتنسم الحرية

الثلاثاء 17 يناير 2017 08:07 ص بتوقيت القدس المحتلة

"شيخ الأقصى" رائد صلاح يتنسم الحرية

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أفرج الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الثلاثاء، عن الشيخ رائد صلاح بعد اعتقال دام 9 أشهر داخل السجون.

وقال الشيخ صلاح إن قوات الاحتلال أفرجت عنه، وأجبرته على ركوب حافلة عامة متجهة لمدينة "تل أبيب" فيما تكتم عن مكان تواجده.

ووصل الشيخ كما قال في حديث صحفي عقب الافراج عنه، إلى مسجد حسن بيك في يافا المحتلة، قبل أن ينطلق إلى مدينة أم الفحم حيث ينتظره أهله مع مئات المواطنين.

وكانت محكمة الاحتلال قد قضت في 18 أبريل الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، في قضية "وادى الجوز"، وهى خطبة ألقاها الشيخ عام 2007 في وادى الجوز شرق القدس المحتلة قبل 9 سنوات.

وكان وزير داخلية الاحتلال "ارييه درعي"، قد أصدر الاثنين، أمراً يحظر على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح، السفر لمدة 6 أشهر، عقب إطلاق سراحه.

"شيخ الأقصى" رائد صلاح يتنسم الحرية
"شيخ الأقصى" رائد صلاح يتنسم الحرية
"شيخ الأقصى" رائد صلاح يتنسم الحرية
"شيخ الأقصى" رائد صلاح يتنسم الحرية
"شيخ الأقصى" رائد صلاح يتنسم الحرية
"شيخ الأقصى" رائد صلاح يتنسم الحرية
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