حماس: جاهزون لتسليم القطاعات الحكومية كافة لحكومة الحمد الله

قناة الأقصى - قطاع غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جهوزيتها الكاملة لتسليم القطاعات الحكومية كافة لحكومة الدكتور رامي الحمد الله وكامل الوزارات، "على أن تكون القوى الوطنية شاهدة على ذلك".

وقال القيادي بالحركة، إسماعيل رضوان، في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، رداً على مؤتمر الحمد الله حول أزمة الكهرباء في غزة، إنه على الحكومة أن تلتزم بالقيام بالتزاماتها ومسؤولياتها ومهامها تجاه قطاع غزة وأهله كافة، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه.

ونبه رضوان إلى أن ما جاء في حديث الدكتور رامي الحمد الله من أرقام حول مجمل إنفاقها على قطاع غزة جاء قلباً للحقائق وتضليلاً للرأي العام.

وأوضح أن ما يدخل موازنة حكومة الحمد الله من عوائد الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة تقدر بحوالي 100 مليون دولار شهرياً "مئة مليون دولار شهرياً".

وبيّن أن قيمة ما تفرضه هذه الحكومة من ضرائب على السولار الذي يدخل إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة فاق أكثر من ضعف ثمنه الأصلي.

وتابع: ناهيكم عما تستقطعه هذه الحكومة من مبالغ ثابتة من رواتب موظفيها الموجودين في غزة بدون عمل مقابل فاتورة الكهرباء شهرياً.

ولفت إلى أن حماس تعاملت على نحو مسؤول ووطني مع كل ما هو ملقى على عاتقها من تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وأهله في كل الظروف والمحطات الصعبة وعلى رأسها أزمة الكهرباء المتفاقمة.

وأشار إلى تواصل الحركة مع أطراف عدة ومع الفصائل الفلسطينية وتجاوبت مع كل الدعوات والجهود بشكل إيجابي ومسؤول لإنهاء هذه الأزمة.

وشدد رضوان على أن حكومة الحمد الله تركت قطاع غزة يغرق في الظلام وتخلت عن مهماتها تجاه القطاع، في حين "قامت قيادة حماس بدورها بالاتصال بالإخوة القطريين والأتراك الذين تفضلوا مشكورين بتقديم الدعم للمساهمة في التخفيف من أزمة الكهرباء المتفاقمة".

وأضاف أن الحركة موافقة بشكل كامل -ودون تردد- على تنفيذ بنود مبادرة القوى الوطنية والإسلامية وتطبيقها لحل مشكلة الكهرباء، مردفاً: جاهزون لتحمل كامل مسؤولياتنا لإنجاحها.

وأشاد القيادي في حماس بالقوى الوطنية والإسلامية التي أظهرت حرصاً وطنياً ومسؤولاً، منوهاً إلى حرص الحركة على إنجاح موضوع تسلم الحكومة مهامها في القطاع؛ حتى نتفرغ جميعاً لقضايا شعبنا الوطنية ومواجهة الاحتلال ودعم انتفاضة القدس.