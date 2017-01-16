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الجهاد الإسلامي يدين اعتقال أمن السلطة لكوادره بالضفة المحتلة

الإثنين 16 يناير 2017 06:24 م بتوقيت القدس المحتلة

الجهاد الإسلامي يدين اعتقال أمن السلطة لكوادره بالضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين، نهج التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية، التي تواصلها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة بحق قيادات وكوادر الحركة.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن أجهزة أمن  السلطة تواصل حملتها التي تستهدف قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ضاربةً بعرض الحائط كل النداءات المطالبة بإنهاء هذه السياسة، التي تعكر صفو العلاقات الوطنية، وتخدم أجندة الاحتلال.

وأضافت، أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل تسعة أسرى محررين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي أبرزهم الشيخ نظير محمد نصار (46 عامًا)، المعتقل في سجون "الوقائي" بمحافظة طولكرم، لليوم السابع على التوالي، علمًا بأنه اعتقل في سجون الاحتلال ثلاث مرات، قضى في آخرها سبع سنوات.

ودانت حركة الجهاد الإسلامي، هذا النهج الخطير، محملةً السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتقالات، وتداعياتها.

وطالبت الحركة، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والكف عن ملاحقة واستدعاء قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي.

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