استشهاد فتى برصاص الاحتلال في بيت لحم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

استشهد الفتى الفلسطيني قصي حسن العمور 17عاماً، مساء اليوم الاثنين بعد إصابته بالرصاص الحي واعتقاله، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وقالت مصادر محلية بأن مواجهات مستمرة على المدخل الغربي للبلدة وفي محيط البلدية، بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين تم نقلهم الى مستوصف البلدة بالاضافة إلى إصابة الفتى قصي حسن العمور 17عاماً بأربعة أعيرة نارية بمنطقتي الصدر والفخد، وقامت قوات الاحتلال باعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة حتى أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاده واستلام جثمانه من الاحتلال.