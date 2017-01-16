حماس: حملة الاعتقالات بحق قادتنا وعناصرنا تزيدنا قوة

قناة الأقصى - غزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران أن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال بحق قيادات حركة حماس ونشطائها بالضفة المحتلة؛ تأتي في سياق الملاحقة المستمرة للمقاومة ومحاولة كسر شوكتها وإسكات صوتها.

وأوضح بدران في تصريح صحفي، أن الحملة الأمنية لن تحقق أهدافها ولن تؤثر على الحركة التي هي في وجدان الشعب، بل ستزيد من التفاف الشارع حولها.

وأضاف، لقد اعتادت حركة حماس في الضفة الغربية على ظروف الملاحقة والاعتقال ورغم ذلك مضت الحركة في مشروعها، وستمضي حتمًا لتحقيق مصالح شعبنا مهما بلغ حجم التضحيات.

وأشار إلى أن ملاحقة المقاومة والتضييق عليها في الضفة، دليلٌ على تخبط الاحتلال وفشله في إيقاف انتفاضة القدس.

وتابع، الاحتلال يدرك بأن المقاومة هي الشوكة الوحيدة في حلقه الآن، خاصة بعد استنفاد خيارات التسوية كافة التي لم تحقق لشعبنا إلا مزيدًا من الويلات.

يذكر أن "الشاباك" أعلن اليوم أنه "جرى اعتقال 13 قياديًا وكادرًا بحماس من بينهم عضو في المجلس التشريعي عن الحركة، وذلك في إطار سياسة "جز العشب" التي ينتهجها جهاز الأمن العام "الشاباك" منذ سنوات، وأن المعتقلين شكلوا قيادة الحركة بمنطقة رام الله، فيما ضبطت أموال في إطار الحملة ومركبة ومواد دعائية لها".

وذكر أن الحملة استهدفت هرم حماس القيادي بالمنطقة، وجرى اتهامهم بالعمل في الإطار الدعوي وتقوية جذورها بالمنطقة والدعم الاقتصادي لعائلات الأسرى والشهداء والكتلة الإسلامية.