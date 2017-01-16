الاحتلال يتهيأ لهدم وإخلاء قرية أم الحيران

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

حاصرت قوات كبيرة من الاحتلال الصهيوني صباح اليوم، الإثنين، قرية أم الحيران، مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، بهدف هدم 15 مبنى ضمن سعيها لتنفيذ المخططات الحكومية الهادفة إلى اقتلاع وهدم القرية.

وبحسب رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران، رائد أبو القيعان؛ فإن تحضيرات وترتيبات من قبل شرطة الاحتلال الخاصة بالهدم تجري لهدم عدة منازل في مركز يتسع 15 مبنى.

وتقع قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها بمنطقة وادي عتير شمال شرقي بلدة حورة ويقطنها قرابة نحو 2200 نسمة جميعهم من أبناء عشيرة أبو القيعان وذلك ضمن مجمعين منفصلين – عتير وأم الحيران.

ومنذ عام 2003 تواجه قرية أم الحيران شبح التهجير بحيث يخطط الكيان لهدم القرية بهدف إقامة بلدة يهودية باسم "حيران" على أنقاض أم الحيران وتوسيع "غابة يتير".

ولا تعترف الحكومة الصهيونية بنحو 51 قرية عربية في النقب، وتستهدفها بشكل مستمر بالهدم وتشريد أهلها، بينما تشرع بشكل مستمر ببناء تجمعات استيطانية لصالح اليهود في النقب.