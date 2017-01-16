الطاقة: تشغيل المولد الثالث بمحطة كهرباء غزة

قناة الأقصى - غزة

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، صباح الاثنين عن تشغيل المولد الثالث بمحطة الكهرباء مع تدفق كميات الوقود الإضافية من المنحة المالية القطرية.

وقالت السلطة في بيان لها إنها ستعمل في ظل هذه الظروف الصعبة على إدارة هذه الكميات والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة بما يدعم برامج التوزيع وصولاً إلى برنامج 8 ساعات، معربة عن شكرها العميق لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا على هذه المكرمة الأصيلة لخدمة الشعب الفلسطيني.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وجه أمس الأحد بصرف 12 مليون دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة، بعد لقائه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الدوحة.

في السياق، أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أنها تلقت معلومات رسمية حول نية الحكومة التركية إرسال شحنة وقود لتشغيل محطة كهرباء غزة، وكميتها 15مليون لتر وذلك بصورة عاجلة لتجاوز الأزمة الحالية.

وتقول سلطة الطاقة في غزة إن التعطل المتكرر لخطوط الكهرباء المصرية وزيادة أسعار الوقود وراء تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في القطاع.