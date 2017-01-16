الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة

قناة الأقصى –الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الاثنين حملة اعتقالات بمحافظة رام الله وسط الضفة المحتلة

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت العديد من المواطنين بينهم أسرى محررين، إضافة إلى اعتقال النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل النائب أحمد مبارك في بلدة بيتونيا قرب رام الله وشرعت بأعمال التفتيش والتخريب والعبث بجميع مقتنيات المنزل، ومن ثم قاموا باعتقال مبارك واقتياده سيرا على الأقدام إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في ذات البلدة الشيخ إبراهيم السبع بعد مداهمة منزله.

وفي البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس الشيخ فلاح ندى (60 عاما) بعد تخريب منزله والعبث في مقتنياته، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر محمد قرعان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غسانة شمال البيرة واعتقلت الأسيرين المحررين محمود يوسف البرغوثي (50 عاما) وعمر ناهض البرغوثي (42 عاما).

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الناشط في الكتلة الإسلامية بجامعة بير زيت توفيق ابو عرقوب وقامت بتخريبه، فيما اعتقلت الأسير المحرر شجاع درويش في بلدة بير زيت.

وداهمت قوات الاحتلال قرية رنتيس واعتقلت الأسير المحرر صائب فهمي أبو سليم (28 عاما) بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي قريت صفا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جهاد كراجه، وابن شقيقه يزن جاد نصار، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بأثاث المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة غربي المدينة واعتقلت الكاتب والأسير المحرر وليد الهودلي من منزله بعد تفتيشه، إضافةإلى اعتقال الشيخ الاسير المحرر محمد الدحلة من منزله في بلدة بيتونيا.