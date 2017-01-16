  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بصفوف حماس بالضفة

الإثنين 16 يناير 2017 09:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بصفوف حماس بالضفة

قناة الأقصى –الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الاثنين حملة اعتقالات بمحافظة رام الله وسط الضفة المحتلة

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت العديد من المواطنين بينهم أسرى محررين، إضافة إلى اعتقال النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل النائب أحمد مبارك في بلدة بيتونيا قرب رام الله وشرعت بأعمال التفتيش والتخريب والعبث بجميع مقتنيات المنزل، ومن ثم قاموا باعتقال مبارك واقتياده سيرا على الأقدام إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في ذات البلدة الشيخ إبراهيم السبع بعد مداهمة منزله.

وفي البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس الشيخ فلاح ندى (60 عاما) بعد تخريب منزله والعبث في مقتنياته، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر محمد قرعان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غسانة شمال البيرة واعتقلت الأسيرين المحررين محمود يوسف البرغوثي (50 عاما) وعمر ناهض البرغوثي (42 عاما).

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الناشط في الكتلة الإسلامية بجامعة بير زيت توفيق ابو عرقوب وقامت بتخريبه، فيما اعتقلت الأسير المحرر شجاع درويش في بلدة بير زيت.

وداهمت قوات الاحتلال قرية رنتيس واعتقلت الأسير المحرر صائب فهمي أبو سليم (28 عاما) بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي قريت صفا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جهاد كراجه، وابن شقيقه يزن جاد نصار، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بأثاث المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة غربي المدينة واعتقلت الكاتب والأسير المحرر وليد الهودلي من منزله بعد تفتيشه، إضافةإلى اعتقال الشيخ الاسير المحرر محمد الدحلة من منزله في بلدة بيتونيا.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
اعتقال الأطفال الجرحى

الاحتلال اعتقل 35 طفلًا بعد إصابتهم خلال 2016

الاحتلال اعتقل 233 فلسطينياً من قطاع غزة عام 2016
15965733_10154209848202621_6079236737351574147_n

قوات الاحتلال تعتقل 6 شبان في القدس المحتلة
w855

مقدسي يُخلي منزله بالعيساوية بعد تهديد الاحتلال بهدمه

11 أسيرا يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ 15 ساعة

أبو مرزوق يدعو إلى بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الانقسام
منذ 11 ساعة

الاحتلال يعتقل الصحفي محمد القيق قرب رام الله
منذ 11 ساعة

ترتيبات لتشغيل إضافي لمحطة كهرباء غزة غدا الاثنين
منذ 19 ساعة

هنية يبحث مع أمير دولة قطر أزمة الكهرباء في قطاع غزة
منذ 19 ساعة

الاحتلال اعتقل 35 طفلًا بعد إصابتهم خلال 2016
منذ 3 ساعات

تأجيل مناقشة مشروع قانون "طرد عائلات" المقاومين الفلسطينيين

مقالات

استخبارات المقاومة وما وراء التلة

استخبارات المقاومة وما وراء التلة

رامي أبو زبيدة
الاحتجاج المشروع والتأجيج الممنوع

الاحتجاج المشروع والتأجيج الممنوع

د. عصام شاور
طلاب اليرموك يرفضون التطبيع

طلاب اليرموك يرفضون التطبيع

د.يوسف رزقة
المصالحة والكهرباء وما بينهما

المصالحة والكهرباء وما بينهما

د. عصام شاور