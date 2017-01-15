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الاحتلال يعتقل الصحفي محمد القيق قرب رام الله

الأحد 15 يناير 2017 10:48 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل الصحفي محمد القيق قرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم، الصحفي والأسير المحرر محمد القيق على حاجز مستوطنة بيت ايل شمال رام الله بالضفة المحتة.

وقالت زوجة القيق في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال أوقفت زوجها واقتادته إلى مستوطنة بيت ايل، مضيفة أن الاحتلال أفرج عن آباء الشهداء الذين كانوا برفقته.

وكان الاحتلال احتجز أهالي الشهداء مهند الحلبي، وحسن مناصرة، وثائر أبو غزالة، وحسين أبو غوش، بالإضافة للزميل الصحفي محمد القيق على حاجز بيت إيل شمال رام الله، حيث اعتقل القيق وأفرج عن أهالي الشهداء.

وأفرج الاحتلال عن الصحفي محمد القيق بتاريخ 19 مايو/أيار، بعد خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 94 يوماً احتجاجاً على اعتقاله إدارياً.

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