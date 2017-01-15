ترتيبات لتشغيل إضافي لمحطة كهرباء غزة غدا الاثنين

أكدت سلطة الطاقة تحويل الدفعة الأولى من المنحة القطرية لحساب شراء الوقود لتشغيل محطة الكهرباء بغزة، متوقعة أن يبدأ تدفقه اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين.

وأعربت سلطة الطاقة بغزة في تصريحٍ مساء اليوم الأحد، عن شكر شعبنا العميق لدولة قطر الشقيقة حكومةً وشعباً على هذه المكرمة الأصيلة لخدمة شعبنا في هذه الظروف الصعبة، لافتة إلى أن قيمة الدفعة الأولى أربعة ملايين دولار.

وأوضحت أنها تنسق مع الجهات المعنية لاستقبال كميات الوقود من خلال هذه المنحة بدءًا من يوم غدٍ الاثنين، وأنها ستبدأ بتشغيل إضافي في محطة الكهرباء فور وصول الكميات الكافية لذك من الوقود بما يدعم برامج التوزيع وصولاً إلى برنامج 8 ساعات المعروف، والتخفيف من أزمة الكهرباء الحالية.

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة تفاقمت مع حلول فصل الشتاء؛ حيث لا تزيد ساعات الوصل اليومي عن أربع ساعات فقط.

وكان لقاء إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ظهر اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة انتهى بتحرك قطري عاجل للمساهمة في حل أزمة الكهرباء بغزة.

ووفق مكتب هنية؛ دار نقاش معمق حول العديد من القضايا على المستوى السياسي والحياتي بشكل عام وتفصيلي لبعض القضايا المهمة وخاصة أزمة الكهرباء الراهنة في غزة.

وأوعز أمير قطر بالتحرك العاجل لتنفيذ خطوات عملية في حل أزمة الكهرباء في القطاع على عدة مستويات.

وعبر هنية عن شكره للشيخ تميم بن حمد ودولة قطر الشقيقة على هذه المواقف الأخوية الصادقة.

وفي السياق ذاته، أكد السفير القطري المهندس محمد العمادي، رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، أنه اتصل هاتفياً بالمهندس ظافر ملحم، القائم بأعمال وزير سلطة الطاقة برام الله، وأبلغه بتعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدفع مبلغ 4 مليون دولار شهرياً ولمدة 3 شهور، لدعم قطاع الكهرباء بغزة، للتخفيف العاجل من معاناة أهالي القطاع.