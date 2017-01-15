الاحتلال يقمع مسيرة استرداد جثامين الشهداء في بيت لحم

قمعت قوات الاحتلال عصر الأحد، مسيرة خرجت في مدينة بيت لحم، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء التي تحتجزها قوات الاحتلال.

واستخدمت قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين، الذين وصلوا إلى محيط مسجد بلال بن رباح عند المدخل الشمالي لبيت لحم.

وخرجت المسيرة بعد انتهاء وقفة ومهرجان خطابي نظمه أهالي الشهداء وعدد من المؤسسات الوطنية والناشطين عند مفترق "مرّة" بالمدينة، ألقوا خلاله كلمات طالبت بضرورة التحرك على جميع المستويات لوقف سياسة الاحتلال التنكيلية باحتجاز جثامين الشهداء.

وفي السياق ذاته، أفاد الصحفي محمد القيق، عبر صفحته على "فيسبوك" أن قوات الاحتلال احتجزته إلى جانب أهالي الشهداء مهند الحلبي وثائر أبو غزالة وحسن مناصرة وحسين أبو غوش، أثناء التوجه للمشاركة في مسيرة استرداد جثامين الشهداء في بيت لحم.

وذكر أن قوات الاحتلال قيّدته ووضعته في الآلية العسكرية ما يقارب ساعة، إلى جانب تفتيش مركبتهم.

الجدير بالذكر أن الاحتلال احتجز 26 شهيدًا منذ شهر نيسان/ إبريل من العام الماضي، وأفرج تباعا عن بعضهم بين الفينة والأخرى، إلى أن وصل عدد الشهداء المحتجزين حاليا إلى سبعة شهداء.