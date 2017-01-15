  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

خلال مشاركته في لقاء موسكو

أبو مرزوق يدعو إلى بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الانقسام

الأحد 15 يناير 2017 06:20 م بتوقيت القدس المحتلة

أبو مرزوق يدعو إلى بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الانقسام

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إلى بذل كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام الفلسطيني والتوحد في مواجهة التحديات، مشددًا على رفض التدخلات الصهيونية والأمريكية المعيقة للمصالحة.

وقال أبو مرزوق - خلال مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني حول المصالحة، في العاصمة الروسية موسكو- إن الفلسطينيين يجب أن يكونوا جسدا واحدا في مواجهة التحديات وان يبذلوا كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام.

وأضاف أبو مرزوق الذي يترأس وفد حماس في المؤتمر الذي تشارك فيه ثمانية فصائل فلسطينية : "أصبحنا على أبواب الاتفاق خاصة بعد لقاء بيروت"، في إشارة إلى الاجتماع التحضيري للمجلس الوطني.

وشدد على أن المطلوب في المرحلة الراهنة "هو أن نترفع عن الجزئيات التي لا تساوي شيئا أمام المصالحة الوطنية وأن نرفض التدخلات الخارجية الأميركية والصهيونية التي لا تريد للمصالحة أن ترى النور".

ويناقش المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد وينظمه معهد الدراسات الشرقية بالأكاديمية الروسية للعلوم، على مدار يومين، إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني، بحضور وفود من حماس وفتح والجهاد الاسلامي والجبهة الديمقراطية والشعبية والمبادرة الوطنية وفدا والنضال والقيادة العامة.

من جهته، قال فيتالي ناعومكين رئيس المعهد الروسي: إن الوقت الآن أصبح ملائما لكي تعود روسيا إلى جهودها السابقة في القضية الفلسطينية.

وأضاف ناعومكين الذي يترأس المؤتمر أن لقاء موسكو يمكن أن يأتي استكمالا للقاء لبنان الذي خرج بإجماع على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضح أن هناك توجها لتشكيل حكومة تشارك فيها مختلف الفصائل بالإضافة لمستقلين.

وشدد على أن يجب التعويل على تحقيق الوحدة الفلسطينية، وقال: "إن روسيا عازمة على مساعدة الفلسطينيين لتجاوز اختلافاتهم وتوحيد صفوفهم".

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

حماس تقدم رؤية مفصلة لإنهاء أزمة الكهرباء
158776187b8a46_MFINEOHJQLKGP

ليبرمان يدعو ترامب لإقامة تحالف يضم الكيان والدول العربية
خليل الحية

الحية يدعو لتشكيل مجلس وطني جديد

أبو مرزوق: لم يتم طرح فكرة "الفيدرالية" ولا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة
السيدة جيهان حشيمة لحظة إصابتها برصاص الاحتلال

بدران يدعو للتصعيد ردا على وحشية الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ 4 ساعات

هنية يبحث مع أمير دولة قطر أزمة الكهرباء في قطاع غزة
منذ 4 ساعات

الاحتلال اعتقل 35 طفلًا بعد إصابتهم خلال 2016
منذ 3 ساعات

"الكنيست" يناقش اليوم طرد عائلات منفذي العمليات إلى الخارج
منذ 6 ساعات

الاحتلال اعتقل 233 فلسطينياً من قطاع غزة عام 2016
منذ 9 ساعات

8 أعوام على استشهاد الوزير المقاوم سعيد صيام
منذ 7 ساعات

تضرر مركبة عسكرية بإطلاق نار على حدود قطاع غزة

مقالات

الاحتجاج المشروع والتأجيج الممنوع

الاحتجاج المشروع والتأجيج الممنوع

د. عصام شاور
طلاب اليرموك يرفضون التطبيع

طلاب اليرموك يرفضون التطبيع

د.يوسف رزقة
المصالحة والكهرباء وما بينهما

المصالحة والكهرباء وما بينهما

د. عصام شاور
العمليات الفردية والبحث عن التنظيم

العمليات الفردية والبحث عن التنظيم

لمى خاطر