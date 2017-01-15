أبو مرزوق يدعو إلى بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الانقسام

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إلى بذل كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام الفلسطيني والتوحد في مواجهة التحديات، مشددًا على رفض التدخلات الصهيونية والأمريكية المعيقة للمصالحة.

وقال أبو مرزوق - خلال مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني حول المصالحة، في العاصمة الروسية موسكو- إن الفلسطينيين يجب أن يكونوا جسدا واحدا في مواجهة التحديات وان يبذلوا كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام.

وأضاف أبو مرزوق الذي يترأس وفد حماس في المؤتمر الذي تشارك فيه ثمانية فصائل فلسطينية : "أصبحنا على أبواب الاتفاق خاصة بعد لقاء بيروت"، في إشارة إلى الاجتماع التحضيري للمجلس الوطني.

وشدد على أن المطلوب في المرحلة الراهنة "هو أن نترفع عن الجزئيات التي لا تساوي شيئا أمام المصالحة الوطنية وأن نرفض التدخلات الخارجية الأميركية والصهيونية التي لا تريد للمصالحة أن ترى النور".

ويناقش المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد وينظمه معهد الدراسات الشرقية بالأكاديمية الروسية للعلوم، على مدار يومين، إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني، بحضور وفود من حماس وفتح والجهاد الاسلامي والجبهة الديمقراطية والشعبية والمبادرة الوطنية وفدا والنضال والقيادة العامة.

من جهته، قال فيتالي ناعومكين رئيس المعهد الروسي: إن الوقت الآن أصبح ملائما لكي تعود روسيا إلى جهودها السابقة في القضية الفلسطينية.

وأضاف ناعومكين الذي يترأس المؤتمر أن لقاء موسكو يمكن أن يأتي استكمالا للقاء لبنان الذي خرج بإجماع على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضح أن هناك توجها لتشكيل حكومة تشارك فيها مختلف الفصائل بالإضافة لمستقلين.

وشدد على أن يجب التعويل على تحقيق الوحدة الفلسطينية، وقال: "إن روسيا عازمة على مساعدة الفلسطينيين لتجاوز اختلافاتهم وتوحيد صفوفهم".