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"الكنيست" يناقش اليوم طرد عائلات منفذي العمليات إلى الخارج

الأحد 15 يناير 2017 03:56 م بتوقيت القدس المحتلة

"الكنيست" يناقش اليوم طرد عائلات منفذي العمليات إلى الخارج

ذكرت القناة العبرية السابعة، مساء أمس السبت، أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الصهيوني ستناقش اليوم الأحد، مشروع قانون يهدف لطرد عائلات منفذي العمليات الفدائية مؤخرًا.

ونقلت القناة عن وزير المواصلات الصهيوني "يسرائيل كاتس"، قوله إن أكثر رد مناسب على عملية القدس التي وقعت مؤخرا طرد عائلة المنفذ لغزة أو سوريا، مشيرًا إلى أنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تردع الفدائيين".

ويشمل مشروع القانون على نقطتين، الأولى تمنح وزير الداخلية الصهيوني، صلاحية طرد العائلات التي لها حق الإقامة في دولة الاحتلال، والآخر يمنح وزير الأمن الداخلي الصهيوني، إصدار أوامره للإدارة المدنية بطرد العائلات لمناطق السلطة.

و كان الوزير الصهيوني كاتس، قال قبل أيام، إن "عملية الدهس الأخيرة في القدس، تثبت لنا بأن الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها ردع ما أسماه "إرهاب الأفراد الذين يؤيدون تنظيم الدولة هو طرد أسرهم إلى غزة أو سوريا".

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