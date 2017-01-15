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أمير قطر يوعز بالتحرك العاجل لحل الأزمة

هنية يبحث مع أمير دولة قطر أزمة الكهرباء في قطاع غزة

الأحد 15 يناير 2017 02:49 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يبحث مع أمير دولة قطر أزمة الكهرباء في قطاع غزة

قناة الأقصى - غزة

التقى إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صاحب السمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر بعد ظهر اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مكتب هنية في تصريح صحفي، أن نقاشاً معمقاً دار حول العديد من القضايا على المستوى السياسي والحياتي بشكل عام وتفصيلي لبعض القضايا المهمة وخاصة أزمة الكهرباء الراهنة في غزة.

وأضاف أن اللقاء أسفر عن العديد من النتائج الطيبة، حيث أكدت قطر وسمو الامير كعادتهم الدائمة على مواقفهم الأصيلة تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا وخاصة في غزة المحاصرة.

وأكد أن سمو الأمير أوعز لسفير دولة قطر التحرك العاجل لتنفيذ خطوات عملية في حل أزمة الكهرباء في القطاع على عدة مستويات.

وعبر هنية عن شكره لسمو الأمير ودولة قطر الشقيقة على هذه المواقف الأخوية الصادقة.

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