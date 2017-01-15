الاحتلال اعتقل 35 طفلًا بعد إصابتهم خلال 2016

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إنها رصدت 35 طفلًا أسيرًا جرى اعتقالهم بعد إصابتهم برصاص جنود الاحتلال، وأن أغلبية الجرحى الأطفال تعرضوا رغم إصاباتهم للمعاملة المهينة والإهمال الطبي والابتزاز خلال استجوابهم.

وأضاف عيسى قراقع أن الأطفال أصيبوا بالرصاص الحي، وأن حالة بعضهم خطيرة وصعبة، وعدد منهم تم بتر قدمه بسبب الإصابة وتهتك القدم، كحالة الأسير جلال شراونة سكان دورا قضاء الخليل الذي بترت قدمه اليمنى من منطقة الركبة.

وأشار إلى أن معظم الأطفال جرى التحقيق الميداني معهم قبل نقلهم إلى المستشفيات، وبعد تركهم فترة طويلة ينزفون، وأنه في داخل المستشفيات جرى معهم تحقيق وهم مكبلون بالأيدي والأرجل على سرير المستشفى وتحت الحراسة المشددة.

وأوضح أن الطفل الجريح أسامة زيدات (16 سنة) من سكان قرية بني نعيم قضاء الخليل، أصيب بالرصاص في الصدر والساق خلال اعتقاله يوم 23/9/2016، وتم إجراء عملية جراحية فاشلة وخاطئة له في مستشفى "شعاري تسيدك"، وأنه بحاجة إلى عملية جديدة بعد أن تم تركيب البلاتين في القدم اليمنى بالخطأ، وأنه يتهم الأطباء بالإهمال والاستهتار الطبي المتعمد بحقه.

ولفت قراقع إلى أن أغلبية الجرحى الأطفال لا زالوا يعانون من عدم استكمال علاجهم، حيث نقلوا من المستشفيات إلى السجون قبل استكمال العلاج اللازم لهم.

جاءت تصريحات قراقع خلال زيارته لعائلة الطفل الجريح الأسير زيدات، بمشاركة وفد من الهيئة ونادي الأسير والأسرى المحررين، وبحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي في قرية بني نعيم، حيث جرى اللقاء مع والد ووالدة الأسير الذين عبروا عن قلقهم على صحة ابنهم مطالبين بالتدخل والتحرك لعلاجه وإطلاق سراحه.

وكان قراقع شارك في الاعتصام التضامني مع الأسرى الذي نظمته الهيئة ونادي الأسير أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في الخليل للمطالبة بوضع حدّ للمنع الأمني لعائلات الأسرى في زيارة أبنائهم، ولحث الصليب على القيام بمسؤولياته إزاء عائلات الأسرى وإعادة الزيارة الثانية لهم والتي تم إيقافها العام الماضي.

وزار قراقع ووفد من الهيئة ونادي الأسير عبد الرحيم سكافي والد الأسيرين علاء المحكوم 30 عامًا ويوسف السكافي المحكوم بالسجن المؤبد، والذي يعاني من عدة أمراض في الآونة الأخيرة حيث تم الاطمئنان على صحته.