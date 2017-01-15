أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي 5 مواطنين بينهم قيادي بحماس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة 4 مواطنين بينهم قيادي في حركة حماس وأسير محرر وطالب جامعي، فيما استدعت فتى للمقابلة في مقراتها، وذلك على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي مدينة جنين اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر والقيادي في حركة حماس محمد أبو خليفة، علما أنه تعرض للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية أكثر من مرة.

وفي مدينة الخليل اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عبد الله العمايرة من بلدة دورا.

وفي مدينة رام الله اعتقل جهاز المخابرات الطالب في جامعة بيرزيت عبد اللطيف صبح، وذلك بعد ملاحقته عقب خروجه من الجامعة، كما اعتقلت الشاب محمد فقهاء بعد استدعائه للمقابلة أمس السبت.

في السياق استدعى جهاز الأمن الوقائي في رام الله الفتى علي البرغوثي (17 عاما) من بلدة كوبر للمقابلة في مقراته، فيما يواصل الجهاز اعتقال الشاب أحمد أبو زينة منذ 4 أيام في مدينة جنين دون أي تهمة.