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بينهم 3 محكومين بالمؤبد

11 أسيرا يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأحد 15 يناير 2017 08:35 ص بتوقيت القدس المحتلة

11 أسيرا يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم الأحد 11 أسيراً من القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة رام الله الأسيران مجدي حسين يوسف الريماوي (52 عامًا) وحمدي أحمد عثمان قرعان (43 عامًا) المحكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقلان منذ عام 2002، وأمضيا 15 عامًا في السجون.

والأسير أكرم عبد الكريم علي زهرة (46 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

ومن جنين الأسير كمال نجيب أمين أبو وعر المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير محمد أحمد ناجى أبو الرب المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير حمزة محمد عبد القادر أبو الهيجا (37 عامًا) المحكوم بالسجن 26 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير موسى حسن عيسى خولي (33 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير موسى محمد إسماعيل السوطي من الخليل المحكوم بالسجن 11 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى عشرة أعوام في السجون.

والأسير إسماعيل نعمان محمد عفانة (36 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن 18عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير محمد إسماعيل حلمي النجار "البل" (28 عامًا) من مدينة غزة المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى تسعة أعوام في السجون.

والأسير علاء شحادة محمد أبو جزر (42 عامًا) من رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

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