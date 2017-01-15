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مداهمات للاحتلال بمدن الضفة

الأحد 15 يناير 2017 01:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

مداهمات للاحتلال بمدن الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 

شنّت قوّات الاحتلال الصهيونية، فجر الأربعاء، حملة مداهمات في محافظات الضّفة المحتلة..

يتبع

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