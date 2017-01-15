مداهمات للاحتلال بمدن الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة
شنّت قوّات الاحتلال الصهيونية، فجر الأربعاء، حملة مداهمات في محافظات الضّفة المحتلة..
يتبع
حارات القدس
03:00 ص
آيات بينات
03:30 ص
هنا فلسطين
05:00 ص
الأخبار
07:00 ص
القصص الحق
07:30 ص
صباح فلسطين
09:00 ص
النشرة المحلية
11:00 ص
القصص الحق
11:30 ص
أسرى الحرية
12:00 م
الأخبار
01:00 م
هنا فلسطين
01:30 م
يسألونك
04:00 م
الأخبار
06:00 م
القصص الحق
06:30 م
هنا فلسطين
07:00 م
نشرة الحصاد
09:00 م
الأحد 15 يناير 2017 01:28 ص بتوقيت القدس المحتلة
قناة الأقصى - الضفة المحتلة
شنّت قوّات الاحتلال الصهيونية، فجر الأربعاء، حملة مداهمات في محافظات الضّفة المحتلة..
يتبع
الأخبار الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة قناة الأقصى الفضائية 2016 | برمجة وتصميم شركة أطياف