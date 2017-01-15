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قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين بمدن الضفة

الأحد 15 يناير 2017 01:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين بمدن الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة .

وذكرت مصادر محلية لمكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين واعتقلت الشابين نور الدين السعدي، وحمزة السعدي، بينما اعتقلت الشاب عميد عبيد من العيساوية بمدينة القدس .

وأشارت المصادر أيضاً أن قوات من جيش الاحتلال داهمت مخيم الجلزون بمدينة رام الله واعتقلت الشبان مصطفى أشرف نخلة، وعلاء أبو جبر، ومسلم يوسف غوانمة .
أما في مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الله جميل حمايل من بلدة بيتا .
 وأوضحت المصادر أنه تم نقل جميع المعتقلين إلى جهات مجهولة .

قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين بمدن الضفة
قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين بمدن الضفة
قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين بمدن الضفة
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