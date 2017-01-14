الغنوشي: نقل السفارة الأمريكية للقدس تكريس للاحتلال والظلم

قناة الأقصى - تونس

اعتبر رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي اعتزام الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني من مدينة تل أبيب إلى القدس، "تكريسا للاحتلال والظلم واعتداء على القانون الدولي".

وقال الغنوشي على هامش ندوة حوارية بمناسبة الذكرى السادسة للثورة التونسية التأمت بالعاصمة تونس، السبت، أن "القانون الدولي لا يعترف بحق القوة لاكتساب الشرعية ولا يعترف بحق أي دولة باحتلال أراض غيرها والقدس هي تحت الاحتلال".

وشدّد على أن قرار نقل السفارة فيه "اعتداء على حقوق الانسان واعتداء على أحرار العالم واعتداء على الأمة العربية والإسلامية وأهل القدس".

وأكد الغنوشي أن "المطلوب من العرب والمسلمين بل وكل أحرار العالم أن يعبروا عن تضامنهم مع القدس".

وتابع "على كل من يحترم القيم الانسانية والقانون الدولي أن يعترض حتى يفسخ هذا القرار بكل ما هو متاح من وسائل قانونية".

وكان دونالد ترامب الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قد وعد خلال حملته الانتخابية بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.