حماس تقدم رؤية مفصلة لإنهاء أزمة الكهرباء

قناة الأقصى - غزة

قدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رؤية مفصلة للحلول المؤقتة والاستراتيجية لتفكيك أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة بما يضمن إنهاءها.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، إن حركة حماس قدمت رؤيتها المفصلة للحلول المؤقتة والاستراتيجية لتفكيك أزمة الكهرباء خلال لقاء موسع عُقد مساء السبت.

وحضر اللقاء العديد من القوى الفلسطينية ووزراء حكومة رامي الحمد الله في غزة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والصحفيين ونائب رئيس سلطة الطاقة في غزة.

وأوضح برهوم أن رؤية حركة حماس تضمنت في نقاطها معظم المقترحات والحلول التي تم اعتمادها والتوافق عليها من قبل الحضور.

وبيّن برهوم أنه جرى الاتفاق على تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى الوطنية والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين مأمون أبو شهلا، ومفيد الحساينة، وممثلا عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق الاتفاق، الذي كان محل إجماع وطني وشعبي، بما يلزم جميع الأطراف بالمباشرة في التنفيذ العملي له.

وأضاف: "جرى الاتفاق على إعفاء وقود المحطة من ضريبة البلو وكل الضرائب الملحقة الموردة، لمدة 3 أشهر وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين".

كما تضمن الاتفاق متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161) على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية، وبموجب ذلك تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تطوير الشبكة وتبديلها حتى تلائم الطاقات الجديدة.

وأوصى المجتمعون –وفق برهوم- بمتابعة توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التزام الجهات المسؤولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع.

وتابع: "سيتم تفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع، والبحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة من قبل الجهات المعنية".

وإزاء بنود الاتفاق الثمانية التي جرى التوافق عليها، أكدت حركة حماس على جهوزيتها التامة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وتذليل العقبات كافة لضمان نجاح عمل اللجنة.

كما شدد برهوم على ضرورة التزام حكومة الحمد الله ورئيس السلطة محمود عباس بالقيام بدورهم وتحمل كامل مسؤولياتهم في إنهاء معاناة قطاع غزة بالكامل.