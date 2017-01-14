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تركيا ترسل 15 مليون لتر وقود لمحطة الكهرباء وهنية يلتقي أمير قطر

السبت 14 يناير 2017 04:41 م بتوقيت القدس المحتلة

تركيا ترسل 15 مليون لتر وقود لمحطة الكهرباء وهنية يلتقي أمير قطر

قناة الأقصى - غزة

وافقت رئاسة الجمهورية التركية على طلب إرسال كميات من الوقود بشكل عاجل إلى قطاع غزة للمساهمة في معالجة أزمة الكهرباء في القطاع، بعد اتصالات مكثفة لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للمساهمة في حل الأزمة.

وأكّد بيان صحفي صادر عن مكتب هنية، السبت، أنه تلقى اتصالا من مؤسسة الرئاسة التركية أُبلغ من خلاله بالموافقة التركية على ارسال كميات من الوقود بشكل عاجل إلى قطاع غزة للمساهمة في معالجة أزمة الكهرباء.

وعبر هنية خلال الاتصال عن تقديره وشكره لهذه الاستجابة السريعة من الرئاسة التركية، داعيا اياهم إلى الاستمرار في الجهود المبذولة من أجل معالجة كاملة وشاملة لأزمة الكهرباء في غزة.

وقال البيان إنه من المتوقع أن يلتقي هنية مع الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة للبحث في ذات الموضوع الى جانب العديد من القضايا الأخرى، مؤكدا مواصلة هنية جهوده واتصالاته من أجل تحقيق معالجة جذرية لهذه الأزمة.

ودعا نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، كل أبناء شعبنا في قطاع غزة الصامد الى التعاون وتنسيق الجهود وتغليب المصلحة العليا.

15 مليون لتر 

من جهتها، أكّدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في بيان لها، أنها تلقت معلومات رسمية حول نية الحكومة التركية إرسال شحنة وقود لتشغيل محطة كهرباء غزة، وكميتها 15 ألف طن (15مليون لتر) وذلك بصورة عاجلة لتجاوز الأزمة الحالية.

وثمّنت سلطة الطاقة هذه الخطوة الكريمة من الحكومة التركية، مؤكدة أنها تنتظر وصول الشحنة بأقرب فرصة، وأنها تنسق لوصولها بدون عقبات.

وقالت إنها ستتعامل مع الشحنة فوراً لتشغيل المحطة بما يدعم برامج التوزيع ويحافظ على استقرارها، وضمن إدارة شاملة للأزمة خلال أشهر الشتاء التي يصاحبها تضاعف بالأحمال.

ويعاني القطاع من اشتداد أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، جراء استمرار حصار غزة وفرض حكومة رامي الحمد الله للضرائب على الوقود الخاص بتشغيل المحطة.

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