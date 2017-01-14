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الضفة المحتلة

الاعتقالات السياسية مستمرة.. اعتقال 3 بينهم جامعي وأسير محرر

السبت 14 يناير 2017 01:13 م بتوقيت القدس المحتلة

الاعتقالات السياسية مستمرة.. اعتقال 3 بينهم جامعي وأسير محرر

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة 3 مواطنين بينهم جامعيٌ وأسيرٌ محرر، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات بناءً على توجهاتهم السياسية، حيث يواصل معتقلان إضرابهما عن الطعام نتيجة اعتقالهما غير القانوني.

ففي الخليل اعتقلت أجهزة السلطة الشاب أمجد سلهب بعد أسبوع من الإفراج عنه من سجونها.

ومددت مخابرات السلطة في أريحا اعتقال الشاب مالك غنيمات من صوريف 15 يوماً، علماً أنه معتقل منذ 31 يوماً، ومضرب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله الصعبة وتعرضه للتعذيب.

إلى ذلك، تواصل مخابرات السلطة في مدينة رام الله اعتقالها للأسير المحرر والصحفي في تلفزيون القدس عماد أبو عواد منذ 5 أيام، حيث أعلن بدوره الإضراب عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه.

وفي طولكرم، اعتقل الأمن الوقائي الطالب في جامعة الخضوري ورئيس مجلس شباب علار مؤمن ملاح، والأسير المحرر حمزة سلام حطاب، فيما تواصل المخابرات في المدينة اعتقال الأسرى المحررين أشرف فودة وعبد المعطي فرحانة وأكرم عطا ومظهر خريس ورائد قوزح وأحمد عبد ربة ومحمد السروجي وعمر ترك منذ أكثر من أسبوعين.

ويواصل الوقائي في نابلس اعتقال الطالب في كلية الشريعة أحمد درويش لليوم السابع تواليا.

وأما في طوباس، فيواصل الوقائي اعتقال التاجر أنس الخراز لليوم السابع على التوالي، علما أنه تعرض للاعتقال السياسي سابقا عدة مرات.

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