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إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

السبت 14 يناير 2017 11:48 ص بتوقيت القدس المحتلة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

قناة الأقصى - الخليل

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال داهمت منطقة البياضة واستولت على مركبة لأحد المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا في منطقة "الكرنتينا" في مدينة الخليل، ومدخل المدينة الشمالي "جورة بحلص"، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين.

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