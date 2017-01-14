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الإفراج عن مقدسيين بشرط الإبعاد والحبس المنزلي

السبت 14 يناير 2017 11:09 ص بتوقيت القدس المحتلة

الإفراج عن مقدسيين بشرط الإبعاد والحبس المنزلي

قناة الأقصى – القدس المحتلة

أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، الجمعة، عن المقدسي عبد السلام خضر أبو غزالة (43 سنة)، والد الشهيد ثائر أبو غزالة، بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة بالقدس المحتلة لمدة أسبوعين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو غزالة الثلاثاء الماضي من منزله في حارة السعدية بالبلدة القديمة، وحوِّل للتحقيق في مركز "المسكوبية"، حيث مددت محكمة الصلح توقيفه بتهمة التحريض عبر "فيسبوك".

إلى ذلك، أفرج قاضي المحكمة عن القاصرين باسل خالد عويسات ومحمد نضال عويسات من بلدة جبل المكبر، بكفالة مالية بقيمة ألف شيكل لكل واحد منهما، والحبس المنزلي لمدة أسبوع.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل القاصرين أدهم عبد عويسات وراضي عزيز عويسات وكرم رائد عويسات، بشرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع.

وأفرجت مخابرات الاحتلال عن الشبان محمد حسن أبو دهيم والشقيقين خالد وطارق زياد جعابيص، بعد التحقيق معهم لعدة ساعات.

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