  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

أمٌ لطفلين

ريم الرياشي.. 13 عاما على ارتقاء أول استشهادية قسامية

السبت 14 يناير 2017 09:53 ص بتوقيت القدس المحتلة

ريم الرياشي.. 13 عاما على ارتقاء أول استشهادية قسامية

قناة الأقصى - غزة

لا تزال المرأة الفلسطينية تُثبت يوماً بعد يوم أنها تشكل حالةً جهادية متقدمة في تاريخ القضية الفلسطينية، فمنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية نحو العمل المقاوم، لم تتوانَ المرأة الفلسطينية تقديم نفسها رخيصةً فداءً لدينها ولوطنها الغالي.

وفي انتفاضة الأقصى المباركة وانتفاضة القدس ظهرت المرأة الفلسطينية من جديد وألقت بكل ما أوتيت من قوة في الانخراط فيها، بكل وسائل العمل المقاوم حتى بالأحزمة الناسفة، كما الحال مع الشهيدة ريم الرياشي أول استشهادية قسامية ارتقت منذ 13 عاما.

ففي صباح يوم الأربعاء الموافق 14/1/2004 فجّرت الاستشهادية ريم الرياشي (22 عاما) وهي أمٌ لطفلين، حزامها الناسف الذي كانت ترتديه داخل معبر بيت حانون/ ايرز شمال قطاع غزة، أثناء دخولها للحصول على بطاقة ممغنطة على أحد الحواجز العسكرية الصهيونية.

وقد اعترف الاحتلال حينها بمقتل 4 جنود، وإصابة 10 آخرين أربعة منهم في حالة خطيرة بينما الستة الآخرون في حالة متوسطة وقد تلقوا العلاج بمستشفى برادي لاي 

أول استشهادية قسامية

وتعتبر ريم الرياشي سابع استشهادية فلسطينية تنفذ عملية ضد الاحتلال الصهيوني، وهي الأولى في كتائب الشهيد عز الدين القسام، والأولى من قطاع غزة .

وقد حملت هذه العملية العديد من الرسائل والدلالات، خاصة كونها المرة الأولى التي تجهز فيها الكتائب استشهادية بعدما رفضت هذا الأمر في السابق. فالشهيدة ريم 22 عاما أم لطفلين أحدهما رضيع.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

السجن 35 عاما لأسير بتهمة مساعدة الشهيد الحلبي

أبو عبيدة: 29 عاما استطعنا خلالها بناء جيش للوطن
cf18d5b51c201d7036717799c6309694

إبداعات قسامية 100%
1_928508_1_34

23 عاما على استشهاد "الملثم"

السجن 18 عاما لأسير مقدسي بتهمة طعن مستوطن

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

%95 من اللاجئين الفلسطينين بسوريا يعتمدون على المساعدات الطارئة
منذ 7 ساعات

أسرى فلسطين: الاحتلال اعتمد 8 قوانين بحق بالأسرى خلال 2016
منذ 11 ساعة

حماس: نحترم حق الشعب بالاحتجاج ونرفض الفوضى وحرف المسار
منذ 21 ساعة

حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
منذ 19 ساعة

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية
منذ 22 ساعة

حماس تكشف عن السبب الحقيقي وراء أزمة الكهرباء

مقالات

طلاب اليرموك يرفضون التطبيع

طلاب اليرموك يرفضون التطبيع

د.يوسف رزقة
المصالحة والكهرباء وما بينهما

المصالحة والكهرباء وما بينهما

د. عصام شاور
العمليات الفردية والبحث عن التنظيم

العمليات الفردية والبحث عن التنظيم

لمى خاطر
تركيا .. معنا أم علينا ؟!

تركيا .. معنا أم علينا ؟!

محمود عماد الحديدي