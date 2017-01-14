ريم الرياشي.. 13 عاما على ارتقاء أول استشهادية قسامية

قناة الأقصى - غزة

لا تزال المرأة الفلسطينية تُثبت يوماً بعد يوم أنها تشكل حالةً جهادية متقدمة في تاريخ القضية الفلسطينية، فمنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية نحو العمل المقاوم، لم تتوانَ المرأة الفلسطينية تقديم نفسها رخيصةً فداءً لدينها ولوطنها الغالي.

وفي انتفاضة الأقصى المباركة وانتفاضة القدس ظهرت المرأة الفلسطينية من جديد وألقت بكل ما أوتيت من قوة في الانخراط فيها، بكل وسائل العمل المقاوم حتى بالأحزمة الناسفة، كما الحال مع الشهيدة ريم الرياشي أول استشهادية قسامية ارتقت منذ 13 عاما.

ففي صباح يوم الأربعاء الموافق 14/1/2004 فجّرت الاستشهادية ريم الرياشي (22 عاما) وهي أمٌ لطفلين، حزامها الناسف الذي كانت ترتديه داخل معبر بيت حانون/ ايرز شمال قطاع غزة، أثناء دخولها للحصول على بطاقة ممغنطة على أحد الحواجز العسكرية الصهيونية.

وقد اعترف الاحتلال حينها بمقتل 4 جنود، وإصابة 10 آخرين أربعة منهم في حالة خطيرة بينما الستة الآخرون في حالة متوسطة وقد تلقوا العلاج بمستشفى برادي لاي

أول استشهادية قسامية

وتعتبر ريم الرياشي سابع استشهادية فلسطينية تنفذ عملية ضد الاحتلال الصهيوني، وهي الأولى في كتائب الشهيد عز الدين القسام، والأولى من قطاع غزة .

وقد حملت هذه العملية العديد من الرسائل والدلالات، خاصة كونها المرة الأولى التي تجهز فيها الكتائب استشهادية بعدما رفضت هذا الأمر في السابق. فالشهيدة ريم 22 عاما أم لطفلين أحدهما رضيع.