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وفق تقرير أممي

%95 من اللاجئين الفلسطينين بسوريا يعتمدون على المساعدات الطارئة

السبت 14 يناير 2017 09:09 ص بتوقيت القدس المحتلة

%95 من اللاجئين الفلسطينين بسوريا يعتمدون على المساعدات الطارئة

قناة الأقصى - دمشق

قدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم السبت، أن هنالك 43,000 لاجئ فلسطيني في سورية يعيشون في أماكن يصعب الوصول إليها أو محاصرة. وأن آخر مرة وصلت فيها مساعدة "الأونروا" للاجئي فلسطين من اليرموك قد كانت في 26 أيار 2016.

وأدت الحرب الدائرة في سوريا، وفق تقرير مصور للمنظمة الأممية، إلى "تجريد العديد من لاجئي فلسطين من كرامتهم" حيث أن الفقر قد أدى إلى المزيد من تقليص اعتمادهم على الذات. وأن أكثر من 95% من لاجئي فلسطين في سورية يعتمدون على مساعدة الأونروا الإنسانية الطارئة.

وقال التقرير إنه في عام 2017، ستعزز "الأونروا" قدرتها على الاستجابة للطوارئ الفجائية وذلك من خلال تقوية استعداداتها الإنسانية.

وأضاف: "إن النزاع في سورية غالبا ما يثير ذكريات النسبة لدى أجيال المسنين من لاجئي فلسطين. ومن أصل 560,000 لاجئ فلسطيني كانوا مسجلين أصلا لدى "الأونروا"، فإن ما يقدر بحوالي 450,000 شخص لا يزالون في سورية، يعتمد 430,000 منهم بالكامل على المساعدة الإنسانية للأونروا".

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