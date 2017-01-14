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اعتقالات وتسليم استدعاءات ببلدات الضفة المحتلة

السبت 14 يناير 2017 06:10 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقالات وتسليم استدعاءات ببلدات الضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة عدداً من بلدات الضفة المحتلة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت عدداً من الشبان، وسلمت استدعاءات لمراجعة مخابراتها لعدد آخر.

ففي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منطقة البياضة ببلدة بيت أمر شمال المدينة، وصادرت سيارة المواطن ابراهيم اخليل جبري، واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاه منازل المواطنين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نديم البرغوثي من بلدة بيت ريما، كما سلمت الشاب يوسف جابر الريماوي بلاغاً لمقابلة مخابراتها.

أما في بيت لحم، فقد سلمت قوات الاحتلال الشيخ محمود عدوي بمدينة الدوحة، والأسير المحرر ماجد قراقع بمخيم عايدة بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين طارق حرب، وزيد حرب نجل القيادي في حركة حماس حسام حرب في بلدة اسكاكا.

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