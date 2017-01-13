حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار

قناة الأقصى - غزة
نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، ظهر الجمعة مسيرة جماهيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار شمال قطاع غزة .
وحمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس والنائب في المجلس التشريعي مشير المصري، محمود عباس ورئيس حكومته الحمد لله المسؤولية الكاملة عن أزمة الكهرباء في غزة .
وقال المصري:" إن غزة تتعرض لمؤامرة من قبل عباس والحمد لله وأطراف دولية " .
وعبر أن السلطة تحاصر قطاع غزة وذلك عن طريق الضرائب الباهظة التي تفرضها على القطاع وعلى الوقود، وبالتالي فهي العائق الأبرز أمام حل مشكلة الكهرباء .
ووضح أن عباس والحمد لله يفتعلان هذه المشكلة لابتزاز غزة، مؤكدًا أن غزة لن تستسلم للحصار وستستمر بالمقاومة .
وطالب المصري الدول العربية بتحمل مسؤوليتها تجاه قطاع غزة .
وحرق المواطنون في ختام المسيرة صورة كل من عباس والحمد لله تعبيرًا عن غضبهم على المؤامرة التي يفتعلاها ضد أهل قطاع غزة .