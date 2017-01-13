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حملت عباس والحمد لله المسؤولية

بالصور : حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار

الجمعة 13 يناير 2017 02:11 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار

قناة الأقصى - غزة 
 

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، ظهر الجمعة مسيرة جماهيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار شمال قطاع غزة .

وحمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس والنائب في المجلس التشريعي مشير المصري، محمود عباس ورئيس حكومته الحمد لله المسؤولية الكاملة عن أزمة الكهرباء في غزة .

وقال المصري:" إن غزة تتعرض لمؤامرة من قبل عباس والحمد لله وأطراف دولية " .

وعبر أن السلطة تحاصر قطاع غزة وذلك عن طريق الضرائب الباهظة التي تفرضها على القطاع وعلى الوقود، وبالتالي فهي العائق الأبرز أمام حل مشكلة الكهرباء .

ووضح أن عباس والحمد لله يفتعلان هذه المشكلة لابتزاز غزة، مؤكدًا أن غزة لن تستسلم للحصار وستستمر بالمقاومة .

وطالب المصري الدول العربية بتحمل مسؤوليتها تجاه قطاع غزة .

وحرق المواطنون في ختام المسيرة صورة كل من عباس والحمد لله تعبيرًا عن غضبهم على المؤامرة التي يفتعلاها ضد أهل قطاع غزة .

حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
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