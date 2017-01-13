غزة: الإفراج عن موظف بالأمم المتحدة بعد 7 أشهر بالأسر

قناة الأقصى - غزة

أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الخميس، عن وحيد البرش، أحد مهندسي وكالة الأمم المتحدة للتنمية في قطاع غزة، وذلك بعد اعتقال دام سبعة أشهر، بتهمة تقديم المساعدة لحركة حماس.

وأفرج الاحتلال عن البرش عبر معبر بيت حانون/ إبرز شمال قطاع غزة، حيث كان في استقباله عشرات المواطنين.

واعتقل الاحتلال المهندس البرش (38 عامًا)، من جباليا شمال القطاع، في شهر تموز/ يوليو 2016، بتهمة "استغلال عمله بالوكالة لصالح تحويل بعض المشاريع لحركة حماس"، بحسب ما نشرت وسائل إعلام عبرية.

وكانت المحكمة العليا الصهيوني، قررت الأربعاء الماضي، الإفراج عن وحيد البرش، أحد مهندسي وكالة الأمم المتحدة للتنمية في قطاع غزة، وذلك في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وادعى الكيان قيام البرش بإصدار أمر بنقل 300 طن من الركام من موقعه في أحد الأحياء الفلسطينية المدمّرة في غزة إلى موقع الميناء البحري الذي تديره حماس، بحسب المزاعم الصهيونية.