مسلحون يغلقون المدخل الرئيسي لنابلس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



أغلق مسلحون الخميس المدخل الشرقي لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وذلك لأسباب غير معروفة.

وأكد شهود عيان أن مجموعة من المسلحين الملثمين أغلقوا بالإطارات المشتعلة وحاويات القمامة شارعي القدس وروجيب المحاذيين لمخيم بلاطة، واللذين يعتبران المدخل الرئيس للمدينة، وأطلقوا الرصاص في الهواء بكثافة.

وأضاف الشهود أن المسلحين منعوا المركبات من المرور، مما دفع سائقي المركبات لسلوك طرق فرعية.

وبحسب بعض المصادر، فإن هذه الخطوة جاءت بعد ورود معلومات تفيد بتعرض معتقلين من أبناء مخيم بلاطة للتعذيب في سجن أريحا التابع للأجهزة الأمنية.

هذا واندلعت مواجهات بين قوات الشرطة والأجهزة الأمنية التي حضرت إلى محيط المنطقة، وشوهدت سيارات الإسعاف تتوجه للمنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن قتلى وجرحى سقطوا خلال اشتباكات مسلحة اندلعت مؤخرا في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بين مسلحين والأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.