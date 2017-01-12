اعترافات صهيونية: حماس وجهت ضربة موجعة لجيشنا

قناة الأقصى - القدس المحتلة

وصف مراقبون ومحللون صهاينة تمكن حركة المقاومة الإسلامية حماس من اختراق هواتف عشرات الضباط والجنود الصهاينة بالضربة الأمنية الموجعة لمنظومة استخبارات الكيان، مشددين على أن الكيان خائف بشدة من أن تكون حماس حصلت على معلومات حساسة عن الجيش الصهيوني من خلال عملية الاختراق.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني، قد أعلن أمس الأربعاء، عن اكتشاف عملية "اختراق" قامت بها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لأجهزة إلكترونية تخص عددا من جنود وضباط الاحتلال.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان له، إن حماس قامت مؤخرا بإنشاء وتفعيل حسابات وهمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بهدف الحصول على معلومات من حواسيب وهواتف نقالة تعود لجنود الجيش الصهيوني وقادته.

بدورها، بينت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن عناصر في حركة "حماس" استطاعوا بطريقة محكمة اختراق حواسيب وهواتف ضباط كبار وجنود في صفوف الجيش.

ونقلت عن الأجهزة الأمنية الصهيونية، بأن الأمر "بمثابة اختراق أمني فادح وخطير للغاية"، موضحة: "كان عناصر حماس يوطدون علاقاتهم بالجنود شيئا فشيئا، ثم يطلبون من الهدف أن يقوم بتحميل تطبيق خاص على هاتفه النقال، ليساعدهم على التواصل بشكل أسرع وأكثر جودة وكفاءة".

وقالت الصحيفة العبرية، إن مجموعات التواصل التي اخترقها عناصر حماس "حساسة وسرية للغاية، وقسم كبير منها كان عبارة عن مجموعات للتواصل بين الجنود وقياداتهم، وبين الكتائب في الجيش الصهيوني وقوات الاحتياط".

وادعت أن الجيش الصهيوني اكتشف أمر عملية التجسس "عقب اكتشاف وقوع أحد الجنود في حالة حب افتراضية مع عنصر من حركة حماس، استطاع الايقاع به، وقد أثارت طلباته من الجندي الشكوك حول هويته".

وبعيد اكتشاف الحداثة مباشرة، أمر الجيش الصهيوني "جنود النخبة" بعدم نشر صورهم بالزي العسكري على الفيس بوك. كما قرر متابعة كافة اتصالات الجنود وتخصيص عملية فحص دوري لهواتفهم وحواسيبهم ومتابعة صفحاتهم الاجتماعية، حيث يمنع كتابة أي بيانات تتعلق بالرتبة والنشاطات العسكرية ضمن المعلومات الشخصية.

وقرر الجيش الصهيوني أيضا العمل على إزالة أي صورة للجنود قد تضر بهم، إضافة إلى نشر توصيات للجنود للاستخدام الآمن للشبكات.

وتعقيبا على ذلك، قال مصدر عسكري صهيوني: "إن معرفة أعضاء حماس لغة الشباب وتركيب فايروسات بإمكانها السيطرة على هواتف عشرات الجنود، جعل مهمة الاختراق سهلة بالنسبة لهم".

وأوضح بأن الحسابات الوهمية على موقع فيس بوك "كانت مليئة بصور فتيات جميلات، وأن أعضاء من حماس اتصلوا من خلالها بالجنود وأجروا محادثات مطولة معهم".

واستدرك: "التهديد المحتمل الحالي، قد يصبح تهديدا حقيقيا لأمن الكيان"، موضحا أنه سيتم نشر الحسابات الوهمية التابعة لحركة حماس، وسيفرض قواعد أكثر صرامة على الجنود فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.

بدوره، نبه المحلل العسكري الصهيوني يوسي ملمان إلى أن هناك خشية صهيونية رسمية من حصول حركة حماس على معلومات سرية من هواتف عشرات الجنود الصهاينة التي جرى اختراقها.

وقال مليمان: "إن الجيش والأمن الصهيوني أصلح الضرر الذي وقع من جراء الاختراق وسدد هجوما على مصادر الاختراق، في حين تكمن الخطورة في حصول حماس على معلومات سرية لا يعلم بها الأمن الصهيوني".

من جهته، قال المحلل السياسي الصهيوني يوآف زيتون: "إن قضية جاسوسات الإغراء المتعلقة بحماس، التي سمح بنشرها، كشفت عن ان الشعبة تتعامل خلال السنوات الأخيرة مع تغيرات هائلة، في استيعاب وتبادل المعلومات في الجيش الصهيوني والعالم، وتحاول التكيف مع واقع جديد".

وأوضح أن اكتشاف القضية - التي في إطارها سيطرت حماس على عشرات الهواتف الخاصة بجنود وضباط عن طريق التنكر بنساء فاتنات، ضربة مؤلمة للجيش الصهيوني، وعززت الحاجة لإجراء تغييرات ومحاربة صعود هذه الظاهرة.

ولفت إلى أن القضية الحالية لم يتم حتى هذه الساعة معاقبة عشرات الجنود الذين وقعوا في الفخ ولم يكونوا يقصدوا نقل معلومات لحماس.