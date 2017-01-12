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ليبرمان يدعو ترامب لإقامة تحالف يضم الكيان والدول العربية

الخميس 12 يناير 2017 03:43 م بتوقيت القدس المحتلة

ليبرمان يدعو ترامب لإقامة تحالف يضم الكيان والدول العربية

طالب وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بإقامة "تحالف ضد الإرهاب، يضم الكيان ودولًا عربية وصفها بالمعتدلة".

ونقلت صحيفة "الجروزاليم بوست" الصهيونية، اليوم الخميس عن ليبرمان قوله إن "التحالف سيكون مشابهًا لذلك الذي أقامته واشنطن قبيل حرب الخليج عام 1991، على أن يضم الكيان هذه المرة".

وادعى الوزير الصهيوني أن دولًا عربية (لم يُسمها) "لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان ستقبل الانضمام إلى هذا التحالف تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "الدول العربية المعتدلة، تدرك أن الخطر الحقيقي هو ليس اليهود، والصهيونية أو الكيان، وإنما الراديكاليين في العالم الإسلامي"، مستدركًا: "سيكون من شأن هذا التحالف، محاربة الإرهاب وبناء الثقة بين الكيان والفلسطينيين".

وسبق أن دعا ليبرمان في وقت سابق، إلى تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الصهيوني والدول العربية، تمهيدا لإقامة تسوية مع السلطة الفلسطينية.

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