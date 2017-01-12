الاحتلال يصادر 4000 دونم جنوب نابلس

قناة الأقصى - نابلس

أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، قرارًا بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية عصيرة القبلية جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال سلّمهت مجلس قروي عصيرة قرارا بمصادرة 3 آلاف و989 دونما من أراضي المواطنين شرقي البلدة.

وأوضح أن هذه الأراضي تقع في الأحواض 1 و2 و3 في مناطق المعوقات ولحف سليمان والعقدة والبريص وشقيق وخلة النقر والكروم وسهيلة، وهي أراض خاصة مملوكة لمواطنين فلسطينيين.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الخميس، "بركسًا" للدواجن، ومنشأة صناعية، في بلدة برطعة جنوبي غرب جنين شمال القدس المحتلة، وأخطرت بهدم بركس آخر.