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أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين بينهم محرران

الخميس 12 يناير 2017 11:42 ص بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين بينهم محرران

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة، أربعة مواطنين بينهما أسيران محرران، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي رام الله اعتقلت مخابرات السلطة الأسير المحرر والمحلل السياسي عماد أبو عواد، علماً أنه أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 7 سنوات.

إلى ذلك يواصل وقائي رام الله اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت مصطفى عدوي بعيرات من بلدة كفر مالك لليوم الرابع على التوالي.

وفي الخليل اعتقلت مخابرات السلطة الشاب وجدي محمد أبو سندس (18 عاماً) وابن عمه سليمان نايف أبو سندس (18 عاماً) بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما منتصف الليلة الماضية، فيما اعتقل الوقائي الأسير المحرر محمد إبراهيم أبو ماريا (25 عاماً) من بلدة بيت أمر.

في السياق تواصل أجهزة السلطة في جنين اعتقال الشيخ مجاهد أحمد صلاح لليوم السادس على التوالي، كما يواصل وقائي قلقيلية اعتقال الأسير المحرر ميسرة عفانة لليوم الـ4 على التوالي، علماً أنه تعرض للاعتقال السياسي سابقا عدة مرات.

وفي طولكرم يواصل الوقائي اعتقال الأسير المحرر نظير محمد نصار (45 عاماً) لليوم الخامس على التوالي، علما بأنه أمضى قرابة 9 سنوات في سجون الاحتلال.

وفي نابلس يواصل الأمن الوقائي اعتقال الداعية خباب مروان الحمد الذي يرأس تحرير المركز العربي للدراسات والأبحاث، والمربي سامح عبد الهادي (34 عاماً) لليوم الثالث على التوالي، وهما أسيران محرران وتعرضا للاعتقال السياسي سابقا، كما يستمر ذات الجهاز في اعتقال الطالب في جامعة النجاح أحمد محمد درويش لليوم الرابع توالياً.

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