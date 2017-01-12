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على خلفية عملية القدس الأخيرة

حملات انتقام ضد أهالي بلدة جبل المكبر بالقدس

الخميس 12 يناير 2017 10:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

حملات انتقام ضد أهالي بلدة جبل المكبر بالقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أقدمت ما يسمى ببلدية الاحتلال في القدس على إخلاء وهدم ثمانية مبان غير ثابتة في بلدة جبل المكبر في القدس.

وأدعى ببيان الاحتلال، أن المباني موجودة في أرض مساحتها خمسة دونمات، واستخدمت لتخزين مواد بناء.

وزعمت بلدية الاحتلال أن عملية الهدم هذه تأتي في إطار حملة "تطبيق القانون" ضد مبان أقيمت بدون ترخيص في مناطق مفتوحة و"معالجة" مخالفات بناء في البلدة.

في السياق، أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على اقتحام البلدة، وحاصرت منزل منفذ عملية القدس الأخيرة فادي قنبر.

ويشير متابعون إلى أن سلطات الاحتلال كثفت من عمليات الانتقام ضد أهالي بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة على خلفية عملية القدس الأخيرة التي نفذها أحد أبناء البلدة الاستشهادي فادي القنبر الأحد الفائت، وأدت إلى مقتل 4جنود صهاينة وإصابة العشرات.

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