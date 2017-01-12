الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، تسعة مواطنين فلسطينيين عقب دهم أنحاء متفرقة في الضفة المحتلة.

وطالت الاعتقالات ثلاثة فلسطينيين من بلدة عزون شرقي قلقيلية شمال القدس المحتلة، وآخر من بلدة ميثلون جنوبي جنين شمالا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا من بلدة حوسان غربي بيت لحم جنوب القدس، وآخرين من مخيمي؛ عسكر وبلاطة للاجئين الفلسطينيين شرقي نابلس شمال الضفة المحتلة، وشابا من مدينة الخليل جنوب الضفة.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى طاهر محمود منصور من بلدة بدو شمالي غرب القدس، بتهمة إلقاء الحجارة باتجاه جنود الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمالي شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.