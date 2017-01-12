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الأسرى في معتقل “عتصيون” يشتكون من الظروف الحياتية الصعبة

الخميس 12 يناير 2017 06:11 ص بتوقيت القدس المحتلة

الأسرى في معتقل “عتصيون” يشتكون من الظروف الحياتية الصعبة

قناة الأقصى - غزة 

اشتكى الأسرى في معتقل “عتصيون” من الظروف الصعبة التي يعيشونها، لا سيما في ظل الظروف الجوية الباردة، وانعدام أدنى الحدّ الأدنى من أساليب الحياة السّليمة، إضافة إلى الاعتداء والتنكيل بغالبية الأسرى أثناء اعتقالهم.

جاء ذلك عقب زيارة محامية نادي الأسير جاكلين فرارجة للأسرى في معتقل “عتصيون”، إذ بيّنت أنهم يعانون من انعدام المياه الساخنة ووسائل التدفئة، علاوة على انعدام المتابعة الطبية للأسرى المرضى في المعتقل.

وفي هذا السياق، نقلت عن الأسير مهند أبو سل (17 عاماً)، من مخيم العروب في محافظة الخليل، أن وضعه الصحي تفاقم منذ اعتقاله، علماً أنه كان قد أجرى عملية جراحية قبل اعتقاله بعدّة أيام، كما أنه يعاني من تشنجات وقرحة بالمعدة.

وأشار الأسير إيهاب إياد سليمان (18 عاماً)، من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلته من منزله بعد تفتيشه وإعاثة الخراب فيه باستخدام الكلاب البوليسية، لافتاً إلى أنهم احتجزوه في غرفة حديدية في إحدى المستوطنات بدون طعام أو شراب حتى ظهيرة اليوم التالي.

فيما اعتدى جنود الاحتلال على الفتى يزن محمد ديرية (15 عاماً)، من بلدة بيت فجار، بالضرب على وجهه، وذلك بعد تفتيش منزله وإعاثة الخراب فيه باستخدام الكلاب واعتقاله من بعد ذلك.

يذكر أن الاحتلال اعتقل الفتية الثلاثة فجر التاسع من كانون الثاني الجاري.

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