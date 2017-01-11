القناة2: حماس نفذت أكبر عملية اختراق للجيش

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قالت القناة العبرية الثانية، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استطاعت تنفيذ أكبر عملية اختراق للجيش الصهيوني، باختراق هواتف وحسابات جنود وضباط في الجيش، والحصول على معلومات سرية.

وذكرت القناة الثانية في تقرير لها، أن مجموعة من المخترقين "الهاكر" التابعة لحركة حماس نجحت في دسّ برنامج تجسس ومراقبة داخل هواتف جنود وضباط في الجيش، عبر تقمّص شخصيات فتيات وهمية والإيقاع بهم في هذا الفخّ الإلكتروني.

وأوضحت أن مجموعة الهاكر التابعة لحماس استخدمت صورا وهمية لفتيات في عملية الاختراق؛ من أجل إغواء الجنود والضباط، حيث تمكنت من زرع تطبيقات لمراقبة الجنود الذين تواجدوا في قواعدهم العسكرية، والاستيلاء على معلومات سرية".

وبحسب القناة، فإن وحدة سرية تابعة للجيش الصهيوني، بدأت بتنفيذ عمليات الكترونية لوقف اختراق حماس لأجهزة الجنود الذين وقعوا في هذا الفخ.

وأحصى الجيش الصهيوني وجود 16 شخصية وهمية صممتها حماس بهدف الإيقاع بالجنود، ووضعت صورا لبعض الجنود على هذه الحسابات بعضها من الكيان وبعضها من الخارج.

وكشفت القناة في تقريرها حول الاختراق، عن أن حماس استطاعت الحصول على معلومات مصنفة سرية، وتعمل على السيطرة على كاميرات مراقبة، ومعرفة تفاصيل حول مناطق معينة و قيادات عسكرية صهيونية.