برهوم: على حكومة الحمدالله التجاوب مع جهود إنهاء أزمة الكهرباء

قناة الأقصى - غزة

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنه على حكومة الحمد الله التجاوب العاجل مع كل الجهود المبذولة لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي يعاني منها قطاع غزة، "بدلاً من التعطيل والتضليل".

وأكد برهوم في تصريح صحفي، رداً على بيان حكومة الحمد الله بشأن أزمة الكهرباء، الأربعاء، على جهوزية حركة حماس التامة للتعاطي إيجابياً مع أي جهود أو حلول منطقية وواقعية يتوافق عليها الجميع وتلتزم بموجبها الحكومة بالقيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها الكاملة بما يضمن إنهاء الأزمة تماماً.

واعتبر برهوم بيان "حكومة الأمر الواقع" في رام الله بخصوص أزمة الكهرباء فارغ المضمون وقلبا للحقائق وتضليلا للرأي العام، حيث إن حركة حماس تعاطت وبشكل إيجابي ومسؤول مع كل جهود حل الأزمة.

وأضاف برهوم: "تعاطينا مع الجهود كافة سواء المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء أو تشكيل مجلس أعلى للطاقة وتمكين الحكومة من تسلم ملف الكهرباء بالكامل، وهذا ما تم التوافق عليه مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، إلا أن الحكومة قطعت طريق كل هذه الجهود".

وفند برهوم ما أورده بيان حكومة الحمد الله حول دفع مبلغ مليار شيكل سنوياً ثمناً للطاقة التي تؤمنها للقطاع؛ مؤكداً أنها لا تدفع أي مبالغ ثمناً لذلك، وأنها لا تزال تتهرب من مسؤولياتها تجاه القطاع.

وأوضح أن مجمل المبالغ المذكورة تقتطعها حكومة الاحتلال من خلال أموال المقاصة المفروضة على أثمان البضائع التي تدخل قطاع غزة ومن الاستقطاعات التي فرضتها الحكومة على رواتب موظفي السلطة في غزة ومن ضريبة البلو المفروضة على كميات الوقود الموَرّدة لمحطة التوليد.