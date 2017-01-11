  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

برهوم: على حكومة الحمدالله التجاوب مع جهود إنهاء أزمة الكهرباء

الأربعاء 11 يناير 2017 08:51 م بتوقيت القدس المحتلة

برهوم: على حكومة الحمدالله التجاوب مع جهود إنهاء أزمة الكهرباء

قناة الأقصى - غزة

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنه على حكومة الحمد الله التجاوب العاجل مع كل الجهود المبذولة لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي يعاني منها قطاع غزة، "بدلاً من التعطيل والتضليل".

وأكد برهوم في تصريح صحفي، رداً على بيان حكومة الحمد الله بشأن أزمة الكهرباء، الأربعاء، على جهوزية حركة حماس التامة للتعاطي إيجابياً مع أي جهود أو حلول منطقية وواقعية يتوافق عليها الجميع وتلتزم بموجبها الحكومة بالقيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها الكاملة بما يضمن إنهاء الأزمة تماماً.

واعتبر برهوم بيان "حكومة الأمر الواقع" في رام الله بخصوص أزمة الكهرباء فارغ المضمون وقلبا للحقائق وتضليلا للرأي العام، حيث إن حركة حماس تعاطت وبشكل إيجابي ومسؤول مع كل جهود حل الأزمة.

وأضاف برهوم: "تعاطينا مع الجهود كافة سواء المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء أو تشكيل مجلس أعلى للطاقة وتمكين الحكومة من تسلم ملف الكهرباء بالكامل، وهذا ما تم التوافق عليه مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، إلا أن الحكومة قطعت طريق كل هذه الجهود".

وفند برهوم ما أورده بيان حكومة الحمد الله حول دفع مبلغ مليار شيكل سنوياً ثمناً للطاقة التي تؤمنها للقطاع؛ مؤكداً أنها لا تدفع أي مبالغ ثمناً لذلك، وأنها لا تزال تتهرب من مسؤولياتها تجاه القطاع.

وأوضح أن مجمل المبالغ المذكورة تقتطعها حكومة الاحتلال من خلال أموال المقاصة المفروضة على أثمان البضائع التي تدخل قطاع غزة ومن الاستقطاعات التي فرضتها الحكومة على رواتب موظفي السلطة في غزة ومن ضريبة البلو المفروضة على كميات الوقود الموَرّدة لمحطة التوليد.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
فتحي الشيخ خليل

الشيخ خليل ينفي مزاعم حكومة التوافق ويتهم السلطة بعرقلة حل مشكلة الكهرباء
أبو شهلا

حماس: تصريحات أبو شهلا بشأن أزمة الكهرباء مليئة بالمغالطات المتعمّدة
Minfo-13022811335860Sx

"الأحرار": أزمة الكهرباء مفتعلة من رام الله

برهوم ينفي ادعاءات الزج باسم حماس في الصراع الليبي

برهوم: حماس قادرة على فرض المعادلات على الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ 7 ساعات

يديعوت: حماس تستعد لقتال أكثر دقة خلال الحرب القادمة
منذ 7 ساعات

8 أطفال مقدسيين لازالوا رهن الاحتجاز بمراكز الأحداث
منذ 11 ساعة

تلفزيون فلسطين يحرض على أنفاق المقاومة مستخدماً تصريحات قادة صهاينة
منذ 9 ساعات

إضراب بالداخل المحتل احتجاجاً على هدم المنازل في قلنسوة
منذ 15 ساعة

الاحتلال يعتقل 24 مواطناً بمداهمات في الضّفة
منذ 23 ساعة

الاحتلال يكشف عن منطاد ذكي لجمع المعلومات الاستخباراتية

مقالات

العمليات الفردية والبحث عن التنظيم

العمليات الفردية والبحث عن التنظيم

لمى خاطر
تركيا .. معنا أم علينا ؟!

تركيا .. معنا أم علينا ؟!

محمود عماد الحديدي
عملية القدس وانتفاضة مستمرة

عملية القدس وانتفاضة مستمرة

إياد القرا
أسباب مشاركة حماس في اجتماع التحضيرية

أسباب مشاركة حماس في اجتماع التحضيرية

د.يوسف رزقة