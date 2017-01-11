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يديعوت العبرية: حماس تستعد لقتال أكثر دقة خلال الحرب القادمة

الأربعاء 11 يناير 2017 01:40 م بتوقيت القدس المحتلة

يديعوت العبرية: حماس تستعد لقتال أكثر دقة خلال الحرب القادمة

قناة الأقصى - وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن "حركة حماس في غزة تسعى للقتال في الحرب القادمة بأكثر تركيز ودقة، كما تسعى لقتل وخطف أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين".

وقالت الصحيفة، إن حماس تسعى أيضًا لنقل الجزء الأكبر من القتال "تحت الأرض" عبر شبكة الأنفاق التي تستمر في توسيعها يوما بعد يوم في غزة، كما أنها تعمل على تطوير الصواريخ لديها مع التركيز على دقة الصواريخ طويلة المدى.

وبحسب الصحيفة، فإن حماس تعكف حاليًا على زيادة كبيرة في إنتاج قذائف الهاون بهدف إلحاق الضرر الكبير في المستوطنات المجاورة لقطاع غزة.

وأوضحت "أن الجيش أجرى خلال المناورات الأخيرة تدريبات للجنود تهدف لإدراك ومقاومة أي محاولة لاختطافهم خلال أي مواجهة قادمة".

ونقلت الصحيفة عن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش العقيد بن دوف قوله، إن المعلومات الاستخبارية قد تكشف عن ترليونات من الأهداف، لكن المطلوب هو نوعية الهدف وليس الكم، مضيفا أن "خمس مراحل رئيسية تمر بها كل عملية قصف من قبل سلاح الجو.

وأوضح أن المرحل هي، استلام الهدف وإحداثياته، إدخال الإحداثيات، إضافة إلى تناسب الهدف وتحديد نوع الذخيرة للهجوم وأخيرا تنفيذ الهجوم.

وتابع قائلاً "الحرب القادمة لن تكون من الجو فقط، ونستعد لها بشكل دقيق وأقل عشوائية".

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