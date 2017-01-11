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إضراب بالداخل المحتل احتجاجاً على هدم المنازل في قلنسوة

الأربعاء 11 يناير 2017 11:35 ص بتوقيت القدس المحتلة

إضراب بالداخل المحتل احتجاجاً على هدم المنازل في قلنسوة

قناة الأقصى - الداخل المحتل

عم الإضراب الشامل منذ صباح الأربعاء 11-1-2017 الأراضي المحتلة عام 48م احتجاجاًعلى هدم شرطة الاحتلال الصهيونيمنازل عربية بداعي "البناء غير المرخص".

الخطوة جاءت استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للعرب) بعد هدم شرطة الاحتلال 11 منزلاًفي مدينة قلنسوة (شمال) أمس.

وقال شهود عيان إن الإضراب الشامل عم مختلف المدن والقرى في الأراضي المحتلة عام 48م والالتزام به كبير جداً.

وتناقل ناشطون على شبكات التواصل الإجتماعي منذ صباح اليوم صوراًللمحال التجارية والمؤسسات والمدارس وقد أغلقت أبوابها في مختلف المدن والقرى.

وكان رئيس وزراءالاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن منتصف الشهر الماضي قرار هدم منازل فلسطينية زاعماً أنهعا "غير مرخصة" رداًعلى قرار المحكمة العليا إخلاء مستوطنين من البؤرة الإستيطانية "عامونه" بعد أن ثبت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة وسط الضفة المحتلة.

 

إضراب بالداخل المحتل احتجاجاً على هدم المنازل في قلنسوة
إضراب بالداخل المحتل احتجاجاً على هدم المنازل في قلنسوة
إضراب بالداخل المحتل احتجاجاً على هدم المنازل في قلنسوة
إضراب بالداخل المحتل احتجاجاً على هدم المنازل في قلنسوة
إضراب بالداخل المحتل احتجاجاً على هدم المنازل في قلنسوة
إضراب بالداخل المحتل احتجاجاً على هدم المنازل في قلنسوة
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